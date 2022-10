AKW Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Wirtschaft fordert Atomstrom als Reaktion auf Energiekrise Von dpa | 19.10.2022, 13:02 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen sieht in der Bewältigung der Energiekrise die größte Aufgabe für die neue Landesregierung in Niedersachsen. „Die Energieversorgung muss mit allen verfügbaren Energiequellen sichergestellt werden - einschließlich der Nutzung von Kernkraftwerken und Stein- sowie Braunkohlekraftwerken“, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen, Andreas Kirschenmann, am Mittwoch in Lüneburg.