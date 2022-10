Nach der Landtagswahl Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Landtag Wirtschaft dringt auf Regierungsbildung in Niedersachsen Von dpa | 10.10.2022, 16:53 Uhr

Wirtschaft und Gewerkschaften fordern wegen des hohen Krisendrucks eine möglichst rasche Regierungsbildung nach dem Wahlsieg der SPD in Niedersachsen. „Die Problem- und Fragestellungen, auf die es schnelle und vernünftige Antworten braucht, sind immens“, betonte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger am Montag. Nötig seien im Kampf gegen die Energiepreis-Inflation nachhaltige Entlastungen - sowohl in Form eines „Airbags“ für kleine und mittlere Einkommen als auch eines Rettungsschirm für den Mittelstand. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall, Volker Schmidt, ergänzte, die neue Regierung müsse den Erwartungen der Wählerinnen und Wähler nachkommen, Stabilität herzustellen.