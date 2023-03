Frost in Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Wetter Winterstimmung in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 06.03.2023, 08:29 Uhr

Ein kleines Winterwunderland erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Montag. Insbesondere im Bergland gibt es vormittags Glättegefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Bei Temperaturen von maximal drei bis sechs Grad kommt es immer wieder zu Regen und Schnee. In der Nacht auf Dienstag fällt gebietsweise noch Schnee und es kann zu schweren Sturmböen kommen. Das winterliche Schneewetter hält sich auch bis in den Dienstag bei Temperaturen bis zu zwei Grad.