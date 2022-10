Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Wirtschaft Wintershall Dea plant CO2-Lager bei Wilhelmshaven Von dpa | 18.10.2022, 19:23 Uhr

Der Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea plant ein Kohlenstoffdioxid-Lager unter der Nordsee bei Wilhelmshaven. Das gab das Unternehmen mit Sitz in Kassel und Hamburg am Dienstag bekannt. Es habe eine Absichtserklärung mit dem Flüssiggut-Tanklager HES Wilhelmshaven unterzeichnet. Ziel sei es, Kohlenstoffdioxid (CO2), das in der Industrie nicht vermieden werden könne, in geologischen Formationen unter der Nordsee zu lagern.