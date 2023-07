Fregatte "Hessen" läuft zum NATO-Verband aus Foto: Lars Penning (klemmer)/dpa up-down up-down Nato-Verband Winken zum Abschied: Fregatte „Hessen“ läuft aus Von dpa | 24.07.2023, 14:19 Uhr | Update vor 40 Min.

Die Fregatte „Hessen“ ist zu einem sechsmonatigen Einsatz ausgelaufen. Zahlreiche Angehörige verabschiedeten sich am Montag in Wilhelmshaven von der Besatzung. Das Schiff wird nach Angaben der Bundeswehr in Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik unterwegs sein. 245 Menschen seien an Bord des Kriegsschiffs.