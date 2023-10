JU-Chef Winkel fordert weniger Sozialleistungen für Migranten Von dpa | 20.10.2023, 19:07 Uhr | Update vor 18 Min. Johannes Winkel Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down

Die Sozialleistungen für Migranten in Deutschland müssten nach Ansicht vom Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel, gesenkt werden. Das sagte Winkel am Freitag in Braunschweig vor Beginn des Deutschlandtags der Jungen Union (JU). Eine konkrete Summe nannte er nicht.