Windpark-Entwickler PNE setzt auf KI Von dpa | 17.07.2023, 12:19 Uhr

Künstliche Intelligenz (KI) soll beim Windpark-Entwickler PNE die Stromausbeute der Anlagen erhöhen. Das Cuxhavener Unternehmen sicherte sich dafür nun mit 51 Prozent die Mehrheit am britischen Digitalunternehmen Bitbloom, wie beide Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilten. Die KI-basierte Analyse- und Überwachungssoftware der Briten ermögliche es, den Betrieb der Windkraftanlagen zu optimieren. Dadurch, so ein PNE-Sprecher, ließen sich aus den Anlagen „noch ein paar Kilowattstunden mehr herausquetschen“.