09.04.2023, 08:40 Uhr

Windkraft-Ausbau in Niedersachsen legt wieder zu

Nirgendwo in Deutschland stehen so viele Windkraftanlagen wie in Niedersachsen. Zuletzt stockte der Ausbau der grünen Energie aber auch hier. Neue Zahlen deuten jetzt auf eine Trendwende hin.