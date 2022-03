Wolkenwetter FOTO: Annette Riedl Wetter Windböen und Sonne in Niedersachsen Von dpa | 20.03.2022, 09:00 Uhr | Update vor 2 Std.

An der Nordseeküste und später auch im Binnenland wird es am Sonntag windig. Auf den Inseln ist zeitweise mit stürmischen Böen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nach leichtem Frost wird es in Niedersachsen ansonsten weitestgehend sonnig, bei Höchsttemperaturen um 13 Grad. Abends lässt der Wind langsam nach.