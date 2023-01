Regenwetter Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wind und Regen in Niedersachsen Von dpa | 12.01.2023, 08:03 Uhr

Windiges Wetter erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Donnerstag. Insbesondere im Südwesten und an der See ist mit teils stürmischen Böen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Dazu gibt es immer wieder Schauer, im Harz örtlich auch Dauerregen. Es werden Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag bleibt es bei Tiefstwerten um sieben Grad regnerisch.