Warnstreik im öffentlichen Dienst Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Öffentlicher Dienst Wieder Warnstreiks: Busse und Bahnen stehen still Von dpa | 22.03.2023, 07:59 Uhr

Im Zuge der bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst stehen an diesem Mittwoch in mehreren niedersächsischen Städten Busse und Bahnen still. In Hannover wird der Bus- und Stadt-Bahnverkehr der Üstra auch am Donnerstag bestreikt. Aufgerufen seien alle Teile des öffentlichen Dienstes wie Müllabfuhr, Kitas, Verwaltung oder Jobcenter, teilte Verdi mit.