Postbank FOTO: Monika Skolimowska Tarife Wieder Warnstreiks bei der Postbank Von dpa | 17.03.2022, 19:23 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Tarifstreit bei der Postbank geht auch in Niedersachsen und Bremen mit neuen Warnstreiks weiter. Vor der dritten Verhandlungsrunde am 22. März rief die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten für Freitag wieder zu Ausständen auf. Schon zuvor hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in etlichen Filialen ihre Arbeit niedergelegt, im Nordwesten und in mehreren anderen Regionen.