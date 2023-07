Kegelrobben in der Nordsee Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Tiere Wieder mehr Kegelrobben im Wattenmeer und auf Helgoland Von dpa | 03.07.2023, 16:58 Uhr

Die Kegelrobben vermehren sich im Wattenmeer und auf Helgoland prächtig. So stieg die Zahl der Jungtiere in den vergangenen fünf Jahren dort durchschnittlich um 13 Prozent, wie das Wattenmeer-Sekretariat mit Sitz in Wilhelmshaven am Montag mitteilte. Eine Expertengruppe aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden zählt die Tiere für die Saison 2022/2023 aus dem Flugzeug. Auf Helgoland wurde der Nachwuchs von den Stränden aus und mit Drohnen beobachtet.