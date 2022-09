Wendelin Wiedeking Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild up-down up-down Dieselskandal Wiedeking wird Zeuge im Verfahren gegen VW-Dachgesellschaft Von dpa | 28.09.2022, 09:43 Uhr

Im Prozess gegen die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) im Zuge des Dieselskandals will das Oberlandesgericht Stuttgart die früheren Porsche-Vorstände Wendelin Wiedeking und Holger Härter als Zeugen vernehmen. Dies teilte der Zivilsenat am Mittwoch in Stuttgart mit. Die Vernehmung ist für den 7. Dezember angesetzt. Wiedeking war früher Porsche-Vorstandschef, Härter Finanzvorstand. Seit Juli 2021 gab es bereits mehrere mündliche Verhandlungstermine in dem Verfahren.