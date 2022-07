ARCHIV - Jugendliche treffen sich in einem Park. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Jugendstudie Wie denken junge Leute über ihr Leben inmitten von Krisen? Von dpa | 07.07.2022, 04:04 Uhr

Klimawandel, Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine - die Probleme sind gewaltig, die großen Krisen folgen immer dichter aufeinander. Das geht auch an jungen Menschen nicht spurlos vorüber. Wie denken Jugendliche und junge Erwachsene in Europa über ihr Leben in der Dauer-Krise? Wodurch fühlen sie sich mehr bedroht - Krieg, Pandemie oder Klimakrise? Wie würden sie die Energieprobleme lösen und wie sehr sind sie bereit, Einschränkungen im eigenen Lebensstandard zu akzeptieren? Das will die Tui-Stiftung mit ihrer Jugendstudie „Junges Europa 2022“ herausfinden, deren Ergebnisse am Donnerstag (10.00 Uhr) online vorgestellt werden sollen.