Verden Wichtiger Zeuge im Fischerhuder Doppelmord-Prozess erwartet Von dpa | 07.07.2022, 04:50 Uhr

Im Prozess um den zweifachen Mord und den versuchten Mord in Fischerhude wird am Donnerstag (9.30 Uhr) ein wichtiger Zeuge vor dem Landgericht Verden erwartet. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Geschäftsfreund des Angeklagten. Beide Männer verdienten mit dem Pferdesport ihr Geld. Mutter und Bruder des Zeugen soll der 64-Jährige Ende Dezember 2021 in einem Bauernhaus in dem Künstlerdorf in Niedersachsen erschossen haben.