WG-Zimmer-Suche Wohnungsmarkt WG-Zimmer für Studierende deutlich teurer Von dpa | 29.03.2023, 07:46 Uhr

Wer studiert, muss immer mehr Geld für ein WG-Zimmer bezahlen - das geht aus einer neuen Studie hervor. So wurden beispielsweise in Lüneburg für ein durchschnittliches WG-Zimmer inklusive Nebenkosten zuletzt 425 Euro im Monat aufgerufen, das sind 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Oldenburg stieg der Preis um 13 Prozent auf 380 Euro. Das zeigt eine Untersuchung des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal wg-gesucht.de und dem Projektentwickler GBI Group, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Berlin verzeichnete demnach sogar einen Anstieg der WG-Monatsmiete inklusive Nebenkosten um 28 Prozent auf 640 Euro.