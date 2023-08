Nach dem verregneten Juli zeigt sich der August bislang meist von seiner sommerlichen Seite. Auch am vergangenen Wochenende knackte das Thermometer vielerorts die 30-Grad-Marke, allerdings sorgte gelegentlicher Regen für zum Teil sehr schwüles Wetter. Droht dem Sommer in Niedersachsen demnächst schon wieder das Ende? Eine Übersicht für die kommende Tage.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Dienstag, 22. August:

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich der Dienstag in Niedersachsen über längere Zeit heiter und überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen an der Nordsee auf bis zu 24 Grad, im Binnenland liegen sie zwischen 26 und 29 Grad. Dabei weht ein meist schwacher West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Himmel über Niedersachsen gering bewölkt bis klar, später ist örtlicher Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad, auf den Inseln etwas wärmer bei 17 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch, 23. August:

Der Mittwoch in Niedersachsen startet laut DWD trocken mit mehr Sonne als Wolken, allerdings sind im Süden örtlich kurze Schauer möglich. An der Nordsee und im Oberharz liegen die Tageshöchstwerte bei 24 Grad, im restlichen Teil des Landes bei 27 Grad. Dabei weht ein schwacher, an der Nordsee teils mäßiger Wind aus westlicher Richtung.

Die Nacht zum Donnerstag zeigt sich locker bewölkt und trocken, später sind erneut örtliche Nebelfelder möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad, auf den Inseln bei 18 Grad. Der Wind weht schwach.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Donnerstag, 24. August:

Am Donnerstag ist es erst einmal wieder vorbei mit dem freundlichen Wetter in Niedersachsen. Der Tag startet zunächst bewölkt, später zieht von der Nordsee her schauerartiger Regen auf, auch Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad in Ostfriesland und 28 Grad zwischen Braunschweig und Göttingen, so der DWD. Auf den Inseln steigen die Temperaturen auf 22 Grad. Dabei weht schwacher, an der Nordsee auch mäßiger Wind aus westlicher Richtung.

In der Nacht zum Freitag ist der Himmel stark bewölkt, zeitweise fällt schauerartiger Regen, auch Gewitter sind weiterhin möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad. Der Wind bleibt schwach.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Freitag, 25. August:

Am Freitag erwarten die Meteorologen viele Wolken und immer wieder teils kräftige Schauer und Gewitter.Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad auf den Inseln und 29 Grad in Göttingen. Es weht ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen.