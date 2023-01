Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down DWD Wetterdienst warnt vor Orkanböen im Harz Von dpa | 30.01.2023, 20:18 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkanböen im Landkreis Harz und davon ausgehenden Gefahren. Für die Region gilt von Dienstagmorgen bis zum Donnerstag eine Unwetterwarnung, die der DWD am Montagabend herausgab. In Höhenlagen ab 1000 Metern muss demnach mit Orkanböen der Stufe 3 gerechnet werden, das entspricht Windgeschwindigkeiten ab 120 Kilometer pro Stunde. Möglich seien Schäden etwa durch entwurzelte Bäume oder herabstürzende Dachziegel, Äste oder Gegenstände. Die Meteorologen raten, in diesem Zeitraum Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern und möglichst den Aufenthalt im Freien zu vermeiden.