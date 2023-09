Zum Start in die letzte September-Woche hält das heitere und freundliche Wetter in Norddeutschland an. Es bleibt für Ende September weiterhin überdurchschnittlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen auf über 20 Grad an.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Montag, 25. September:

Nach dichteren Wolkenfeldern über Niedersachsen bleibt es meist den ganzen Tag über trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad an, an der Küste und auf den Ostfriesischen Inseln werden es 20 Grad. In der Nacht zu Dienstag bleibt es überwiegend klar, mit etwas Nebel. Tiefstwerte um nur vier Grad in der Lüneburger Heide, ansonsten um die 14 Grad.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Dienstag, 26. September:

Am Dienstag steigen die Werte weiter an. Tageshöchsttemperaturen liegen um die 24 Grad, auf den Inseln immerhin 21 Grad. Es bleibt weitestgehend trocken und zumeist sonnig. Nachts wieder teils wolkig, teils klar, örtlich Nebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 12 Grad.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch, 27. September:

Ein ähnliches Wetterszenario gibt es zur Wochenmitte. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad, an der Küste um 20 Grad – ein perfekter Altweibersommer-Tag Ende September. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es runter auf 11 bis 17 Grad. Es frischt etwas auf.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Donnerstag, 28. September:

Etwas Regen und dichtere Bewölkung könnte es am Donnerstag in Niedersachsen geben. Die Temperaturen bleiben in etwa gleich, zwischen 19 Grad auf den Inseln und bis zu 25 Grad im östlichen Niedersachsen. In der Nacht zu Freitag kann es regnen und die Werte sinken auf 11 bis 16 Grad.