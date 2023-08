Vorhersage Wetter: Wechselhafte Aussichten in Niedersachsen Von dpa | 10.08.2023, 06:39 Uhr | Update vor 27 Min. Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein kurzer Hauch sommerlichen Wetters erwartet Niedersachsen und Bremen, bevor sich das Wetter am Wochenende wechselhaft zeigt. Am Donnerstagmorgen bleibt es größtenteils trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Laut den Meteorologen bleibt es freundlich, jedoch kühl, mit Höchsttemperaturen von 19 bis 23 Grad. In der Nacht zum Freitag klart der Himmel im Norden und Nordosten weitestgehend auf, ohne Niederschlag. Richtung Südwesten und Süden zeigt sich die Nacht überwiegend leicht bewölkt.