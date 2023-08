Vorhersage für die nächsten Tage Regen und Gewitter im Südosten: So wird das Wetter in Niedersachsen Von Mark Otten | 14.08.2023, 16:02 Uhr Der Sommer 2023 zeigt sich in größeren Teilen Niedersachsens weiterhin von seiner verregneten Seite. Symbolfoto: dpa/Annette Riedl up-down up-down

Das Wetter in Niedersachsen wird in den kommenden Tagen unfreundlicher, je weiter man Richtung Süden blickt. Dort drohen ab Montagnachmittag Gewitter – und das bleibt erst einmal so.