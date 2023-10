Vorhersage bis Donnerstag Kommt die Ruhe nach dem Sturm? So wird das Wetter in Niedersachsen Von Rebecca Niebusch | 23.10.2023, 16:45 Uhr Vergangene Woche hielt das Wetter-Chaos den Norden in Atem. Wie sieht es diese Woche aus? Foto: dpa/Stefan Puchner up-down up-down

Nach Sturm und Dauerregen im Norden soll das Wetter in dieser Woche in Niedersachsen wieder besser werden. Lässt sich auch die Sonne blicken? So sind die Aussichten.