Statistik Wetter in Niedersachsen und Bremen zu mild und zu nass Von dpa | 30.01.2023, 16:38 Uhr

Viel zu mild und zu nass hat das neue Jahr 2023 in Bremen und Niedersachsen begonnen. Zusammen mit Hamburg sei Bremen im Januar das wärmste Bundesland gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in einer vorläufigen Wetterbilanz für den Monat mit. Mit Werten zwischen 14 und 17 Grad registrierten die Meteorologen gleich in der Neujahrsnacht verbreitet in Niedersachsen und Bremen neue Januarrekorde. Die Häufung viel zu milder Januarmonate halte auch 2023 an, teilte der DWD mit. Der Januar 2023 befinde sich unter den zehn wärmsten Januarmonaten seit Beginn der Aufzeichnungen 1881.