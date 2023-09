Temperaturen bis zu 26 Grad Der Spätsommer gibt nicht auf: Niedersachsen erwartet ein sonniges Wochenende Von Patrick Kern | 14.09.2023, 20:09 Uhr Auch am Wochenende bietet sich der Griff zur Sonnenbrille an. Symbolfoto: imago images/teamwork up-down up-down

Ein Ende des Sommers ist noch nicht in Sicht: An diesem Wochenende wird es wieder ordentlich warm und trocken. Nur in der Nacht wird es erheblich kühler als noch vergangene Woche. Die Wetteraussichten.