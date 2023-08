Vorhersage Wetter in Niedersachsen: Sonnige Aussichten zum Wochenstart Von dpa | 21.08.2023, 07:40 Uhr | Update vor 22 Min. Wechselhaftes Wetter Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zum Start in die neue Woche hält der Sommer sein Comeback: Das Wetter bleibt sommerlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Demnach klettern die Temperaturen auf maximal 25 Grad. Lediglich in Richtung Harz bestehe ein sehr geringes Schauerrisiko, ansonsten soll es trocken und sonnig bleiben. Lokal können die Temperaturen schwülwarme 30 Grad erreichen. Dazu weht ein meist schwacher Wind.