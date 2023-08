In der vergangenen Woche stiegen die Temperaturen in Niedersachsen noch auf Werte zwischen 25 und 30 Grad. Mittlerweile erinnert das hiesige Wetter jedoch eher an einen milden Herbst, als an einen klassischen Hochsommer. Müssen wir uns endgültig vom Badewetter verabschieden? Eine Übersicht für die kommenden Tage.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Dienstag, 29. August:

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich der Dienstag in Niedersachsen bewölkt und zunehmend regnerisch. Die Temperaturen liegen in Göttingen bei maximal 17 Grad, an der Ems bei 21 Grad. Es weht ein schwacher Wind, im Osten des Landes vorübergehend mäßig.

In der Nacht zu Mittwoch lockert der Himmel gebietsweise auf, vor allem in Richtung Küste kann es allerdings einige Schauer geben. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 14 und 11 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch, 30. August:

Der Mittwoch selbst startet ungemütlich mit Schauern, gebietsweise sind auch Gewitter möglich. Das Thermometer steigt auf Temperaturen um die 20 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste teilweise frisch.

Die Nacht zu Donnerstag bleibt laut DWD vor allem an der Nordseeküste regnerisch. Ansonsten zeigt sich der Himmel über Niedersachsen locker bewölkt oder klar, örtlich sind allerdings Nebelfelder möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 9 Grad, auf den Inseln bei 14 Grad. Der Wind bleibt schwach, an der See teils frisch.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Donnerstag, 31. August:

Auch der Donnerstag zeigt sich wechselnd bewölkt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad. In der Nacht zu Freitag zieht von Westen her neuer Regen auf, das Thermometer fällt auf Werte um die 10 Grad, auf den Inseln wird es etwas wärmer bei 14 Grad. Der Wind weht schwach.