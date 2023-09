Das Ende des heißen Sommerwetters in Deutschland naht. Am Montag behält Hoch Patricia noch die Oberhand mit Temperaturen zwischen 26 und 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt.

Am Dienstag schlägt das Wetter jedoch zunächst um. Im Nordwesten kann es Regenschauer, Gewitter und Sturmböen geben. Der Südosten zeigt sich erst noch öfter sonnig, kann aber nachmittags ebenfalls Blitz und Donner erleben. Es wird laut DWD schwülwarm mit Höchstwerten zwischen 26 und 31 Grad, im Nordwesten zwischen 22 bis 25 Grad.

Am Wochenende kehrt der Sommer nochmal zurück

Am Mittwoch bleibt das Wetter vorerst ähnlich bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 26 Grad. Im Nordwesten und Norden lockert die Bewölkung auf – nachmittags ist es hier heiter und trocken.

Auch deutschlandweit folgen am Donnerstag wieder zahlreiche Sonnenstunden. „Mit 18 bis 24 Grad sind die Temperaturen aber im Vergleich zur aktuellen Situation deutlich gedämpfter. Freitag und Samstag steigen die Temperaturen aber voraussichtlich schon wieder etwas an“, erklärte Markus Übel vom DWD.

Wetter-Prognose: So wird das Wetter in Niedersachsen bis zur Wochenmitte

Montag, 11. September

Zum Wochenstart wird es laut der Vorhersage noch einmal warm, bevor Regen und Gewitter eine Abkühlung bringen. Im Laufe des Abends könne es vereinzelt zu Schauern und auch einzelnen Gewittern kommen. Nachts kühlt es sich auf bis zu 15 Grad ab.

Frühnebel über der Ostsee in Niendorf: Zur Wochenmitte sinken die Temperaturen. Foto: dpa/Thomas Müller

Dienstag, 12. September

Am Dienstag wird es sehr wechselhaft: Bei vielen Wolken kann es ab dem Nachmittag immer wieder Schauer und Gewitter geben. An der Küste werden Höchsttemperaturen von 22 Grad erwartet, im Landesinneren bis zu 28 Grad.

Die Gewitter breiten sich vom Niederrhein bis zur Elbe aus. Der Höhepunkt wird am Abend erwartet.

Mittwoch, 13. September

Regnerisch geht es auch am Mittwoch weiter, dann nur noch bei Höchstwerten um die 20 Grad.