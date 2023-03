Die letzte Märzwoche gibt schon einen Vorgeschmack auf die berüchtigten Launen des Aprilwetters. Symbolfoto: dpa/Hendrik Schmidt up-down up-down Wettervorhersage Noch kein Frühling in Sicht: Das Wetter in Niedersachsen wird diese Woche wechselhaft Von Pia Hinrichs | 27.03.2023, 14:45 Uhr

Noch ist es nicht an der Zeit, die Winterjacke beiseitezulegen. Obwohl in den kommenden Tagen mit einigen Sonnenstunden gerechnet wird, hält teils noch winterliches Wetter Einzug. Wo in Niedersachsen mit Schneeschauern und Minusgraden zu rechnen ist.