Spätsommer im Oktober - Hannover Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Vorhersage Wetter in Niedersachsen bleibt mild Von dpa | 31.10.2022, 15:46 Uhr

Das Wetter in dieser Woche wird in Niedersachsen wechselhafter, die Temperaturen bleiben aber sehr mild. Am Dienstag nehme ein Tiefausläufer Einfluss und bringe Niederschläge und Wind mit, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Vor allem westlich der Weser und an den Küsten kommt es zu stürmischen Böen, im Binnenland bleibt es bei Windböen. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit mit rund 17 Grad im Binnenland und an der Küste noch sehr mild.