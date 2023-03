Landesmelkwettbewerb in Echem Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Landwirtschaft Wettbewerb sucht Niedersachsens besten Milchbauern Von dpa | 10.03.2023, 22:42 Uhr

Niedersächsische Landwirte haben am Freitagabend ihre Melkkünste unter Beweis gestellt. Beim Landesmelkwettbewerb in Echem (Landkreis Lüneburg) ging es unter anderem darum, die Jury mit den eigenen Melkfähigkeiten zu beeindrucken, wie der Ausrichter, die Niedersächsische Landwirtschaftskammer, mitteilte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten ihr Können demnach an sechs Kühen unter Beweis stellen.