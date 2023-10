Studie Weservertiefung soll Lkw-Verkehr verringern können Von dpa | 10.10.2023, 13:11 Uhr | Update vor 7 Min. Die Weser Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Eine erneute Vertiefung der Weser soll einer Studie zufolge zu mehr Fahrten von Binnenschiffen und Güterzügen und zu weniger Fahrten von Lkws führen. Etwa 225.000 Lkw-Fahrten im Jahr könnten bei einem Ausbau der Fahrrinne vermieden werden, sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsverbands Weser, Uwe Beckmeyer, am Dienstag in Bremen. Der Ausstoß von Schadstoffen könne verringert werden. Die Häfen Bremerhaven und Brake, die an der Weser liegen, sind an das Eisenbahnnetz angebunden.