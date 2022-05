Blick auf das Logo MV Werften Stralsund auf dem Gelände der MV Werften am Standort Stralsund. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer Konkurrenz Werftenverband: Asien hängt europäische Schiffbauer ab Von dpa | 23.05.2022, 14:44 Uhr

Europas Werften geraten aus Sicht der deutschen Schiffbauer immer weiter gegenüber der asiatischen Konkurrenz ins Hintertreffen. Von einem Auftragsvolumen von rund 30 Milliarden Dollar (28 Mrd Euro) hätten Reeder aus der EU im vergangenen Jahr 57 Prozent nach Südkorea und 38 Prozent nach China vergeben; in der EU sei nur ein Prozent davon gelandet, berichtete der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) am Montag in Hamburg. „Europa hat nach zwei schwachen Jahren noch mal an Boden verloren bei den neuen Aufträgen“, sagte VSM-Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken. Ähnlich sehen die Verhältnisse beim rund vier Milliarden Euro großen Auftragsvolumen deutscher Reeder aus.