Schifffahrt Werftarbeiter nach Unfall in Schiffladeraum schwer verletzt Von dpa | 07.09.2023, 05:08 Uhr | Update vor 55 Min.

Bei einem Betriebsunfall im Laderaum eines Schiffes ist in Bremerhaven ein Werftarbeiter schwer verletzt worden. Der 59-Jährige wurde nach dem Unfall am Mittwochabend noch an Bord vom Rettungsdienst versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache des Unfalls und die Art der Verletzungen waren zunächst unklar.