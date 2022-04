Aktion «Niedersachsens älteste Lebensmittel gesucht» FOTO: Sina Schuldt Hauswirtschaft Wer hat die ältesten, aber noch genießbaren Lebensmittel? Von dpa | 13.04.2022, 02:39 Uhr | Update vor 21 Min.

Das ist abgefahren - ganz zu schweigen von abgelaufen: Gesucht werden die ältesten, aber noch genießbaren Lebensmittel Niedersachsens, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Fast jeder Zweite in Deutschland entsorge abgelaufene Lebensmittel ungeöffnet - dabei seien sie oft noch essbar und lecker, teilte das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen am Dienstag mit. Um darauf aufmerksam zu machen, wurde die Aktion „Niedersachsens älteste Lebensmittel gesucht“ gestartet: Bis zum 28. April können Fotos genießbarer Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeit überschritten ist, an das Zentrum geschickt werden.