Immer weniger Menschen in Niedersachsen werden von einem Strafgericht verurteilt. Die Zahl der Verurteilungen von Straftätern sank im vergangenen Jahr auf 62.474 - nach 66.497 im Jahr 2020, wie aus der am Donnerstag in Hannover veröffentlichten Strafverfolgungsstatistik hervorgeht. Im Zehn-Jahres-Vergleich beträgt der Rückgang demnach sogar 18 Prozent - 2011 gab es 75.919 Verurteilungen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe „ganz sicher“ mit der Corona-Pandemie zu tun, erklärte Justizministerin Barbara Havliza. Wegen der Kontaktbeschränkungen habe es weniger Alltagskriminalität gegeben, sagte die CDU-Politikerin.