Landwirtschaft Weniger Schweine in Niedersachsen Von dpa | 09.12.2022, 13:12 Uhr

Der Bestand an Schweinen im Agrarland Niedersachsen ist nach Angaben von Statistikern auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken. Im November wurden 7,1 Millionen Schweine in den Ställen im Land gezählt und damit 8,9 Prozent weniger als im November 2021 (7,8 Millionen Tiere). Im Vergleich zum November 2012 sei der Bestand sogar um 21,6 Prozent geschrumpft, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover mit.