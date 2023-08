Agrar Weniger Schweine in Deutschland geschlachtet Von dpa | 09.08.2023, 15:21 Uhr | Update vor 30 Min. Tierwohl-Schweinestall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Fleischproduktion in deutschen Schlachthöfen ist in der ersten Jahreshälfte weiter zurückgegangen. Die Gesamtmenge sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,9 Prozent auf 3,3 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden 23,6 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 343,9 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet.