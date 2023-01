Rauchen Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Statistik Weniger Raucher aber mehr adipöse Menschen in Niedersachsen Von dpa | 04.01.2023, 11:49 Uhr

Die Zahl der Raucher und Raucherinnen in Niedersachsen hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Im Jahr 2021 rauchten 18,7 Prozent aller Niedersachsen die älter als 15 Jahre waren, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) am Mittwoch in Hannover mit. Vier Jahre zuvor waren es noch 22,9 Prozent. Über die Hälfte (52,2 Prozent) aller Raucher rauchten zwischen 5 und 20 Zigaretten am Tag. Unter den Frauen griffen im Jahr 2021 15,6 Prozent, unter den Männern 22 Prozent regelmäßig oder gelegentlich zur Zigarette.