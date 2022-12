Krankschreibung Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa/ up-down up-down Krankenstandsquote Weniger Krankentage von Landesbeschäftigten im Jahr 2021 Von dpa | 29.12.2022, 15:54 Uhr

Beschäftigte der niedersächsischen Landesverwaltung sind im vergangenen Jahr durchschnittlich weniger Tage krank gewesen als im Jahr zuvor. 2021 waren es knapp 12,5 Tage pro Jahr, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2020 bedeutet, wie das Innenministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Die Krankenstandsquote sank im selben Zeitraum ebenfalls leicht. Vor der Corona-Pandemie lag die Zahl der Krankentage deutlich höher - 2019 waren es durchschnittlich knapp 16 Tage.