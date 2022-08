Literatur an Schulen Foto: picture alliance / dpa/Franziska Kraufmann/Archivbild up-down up-down Bildung Weniger „Faust“ an Schulen und auf Bühnen in Deutschland Von dpa | 29.08.2022, 05:31 Uhr

Der Deutsche Bühnenverein registriert ein geringeres Interesse an Goethes „Faust“ - und auch in der Schule verliert das Werk an Bedeutung. Nur in wenigen Bundesländern ist es heute noch Pflichtlektüre, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat. In Bayern muss es im neuen Schuljahr zum zweitletzten Mal verpflichtend im Deutsch-Leistungskurs gelesen werden.