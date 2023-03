Stethoskop Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Medizinstudienplätze Weniger Bewerber für Landarztquote als erwartet Von dpa | 31.03.2023, 14:09 Uhr

Enttäuschender Start für die mit großen Hoffnungen besetzte Landarztquote in Niedersachsen: Bisher sind viel weniger Bewerbungen als erwartet für die Medizinstudienplätze eingegangen, die an Interessenten vergeben werden, die sich zu einer späteren Tätigkeit als Hausarzt auf dem Land verpflichten. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag, dem letzten Tag der Bewerbungsfrist, auf Anfrage mitteilte, zählte der Niedersächsische Zweckverband zur Approbationserteilung erst 295 Bewerbungen. Im Gesetzentwurf von 2021 waren SPD und CDU von 600 Bewerbungen pro Jahr ausgegangen, also rund doppelt so vielen.