Maßnahme Weniger Beleuchtung und Kühlung: Landtag will Energie sparen Von dpa | 22.07.2022, 14:58 Uhr

Mit mehreren Maßnahmen will der niedersächsische Landtag Energie einsparen. Dabei gehe es um Kühlung, Heizung und Beleuchtung, teilte er am Freitag in Hannover mit. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum Ende der Parlamentsferien Ende August. Wie es danach weitergeht, soll Anfang September entschieden werden. Der Umfang der Einsparungen lässt sich den Angaben zufolge noch nicht beziffern, dürfte sich aber im niedrigen zweistelligen Prozentbereich des Gesamtenergieverbrauchs bewegen. Zuvor hatte der „Weser-Kurier“ darüber berichtet.