Pandemie Wenige Verstöße gegen 3G-Regel in Bussen und Bahnen Von dpa | 18.04.2022, 08:41 Uhr

Über mehrere Monate galt in der Corona-Pandemie die 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Verkehrsanbieter in Bremen und Niedersachsen haben in der Zeit verhältnismäßig wenige Verstöße festgestellt.