Blindgänger Weltkriegsbomben müssen in Göttingen gesprengt werden Von dpa | 25.03.2023, 15:10 Uhr

In Göttingen müssen zwei Weltkriegsbomben gesprengt werden. An zwei Stellen seien zwei amerikanische Zehn-Zentner-Bomben mit Langzeitzünder gefunden worden, die noch am Samstag kontrolliert gesprengt werden sollten, teilte die Stadt am Samstag auf ihrer Internetseite mit.