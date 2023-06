Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Notfälle Weltkriegsbombe? Rund 8100 Hannoveraner verlassen Wohnungen Von dpa | 18.06.2023, 03:48 Uhr

Wegen einer möglichen Bombenentschärfung müssen am Sonntag rund 8100 Menschen in Hannover ihre Wohnungen verlassen. Nach Boden-Sondierungen im Bereich Hannover-Sahlkamp waren dort vier Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet worden. Allerdings stellte sich unterdessen bei weiteren Erkundungen heraus, dass es nur noch einen Verdachtspunkt gibt, teilte die Feuerwehr am Freitagabend mit.