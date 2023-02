Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Evakuierung Weltkriegsbombe in Lüneburg muss entschärft werden Von dpa | 13.02.2023, 17:33 Uhr

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist am Montagnachmittag in Lüneburg der Stadtteil Wilschenbruch geräumt worden. Betroffen waren etwa 800 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Die US-Fliegerbombe von etwa 75 Kilogramm Gewicht war vormittags bei Bauarbeiten gefunden worden. Dabei sei der Blindgänger bewegt worden; er müsse deshalb noch am Montag entschärft werden, hieß es.