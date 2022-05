ARCHIV - Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Verkehr Weltkriegsbombe bei Hannover kontrolliert gesprengt Von dpa | 17.05.2022, 16:12 Uhr

Der Kampfmittelräumdienst hat eine Weltkriegsbombe in der Nähe der Autobahn 2 bei Seelze in der Region Hannover kontrolliert gesprengt. Bauarbeiter hatten die Bombe nahe dem Gelände einer Kläranlage entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Für die Sprengung wurde die Autobahn 2 zeitweise im Bereich der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe gesperrt. Auch auf der kreuzenden Bundesstraße 441 stand der Verkehr vorübergehend.