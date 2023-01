Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Evakuierung Weltkriegs-Granaten in Hannover entdeckt Von dpa | 19.01.2023, 18:47 Uhr

Auf einem Feld in Hannover sind zwei Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie sollten noch am Donnerstag gesprengt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Nahbereich rund um den Fundort werde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Etwa 850 Menschen müssen bis 19.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen. In der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bothfeld wurde eine Sammelstelle eingerichtet.