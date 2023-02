Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Krankheiten Weltkrebstag: Gesundheitsminister ruft zur Vorsorge auf Von dpa | 03.02.2023, 16:07 Uhr

Anlässlich des Weltkrebstages am Samstag ruft Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi zur Vorsorge auf. „Krebs ist heute zwar besser behandelbar als früher. Durch regelmäßige Untersuchungen und einen gesundheitsbewussten Lebenswandel kann aber jeder selbst auch etwas dafür tun“, sagte der SPD-Politiker in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.